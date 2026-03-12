برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

أكد النائب نبيل العطار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وكبير أطباء الأسنان بالقاهرة، أنه يرفض مقترح تقليص نسبة تكليف خريجي كليات القطاع الطبي، مشددًا على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالكليات عام 2020 لم يكن هناك أي قرارات مسبقة بخصوص التكليف حسب الاحتياج.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار التكليف يجب أن يُتخذ قبل التحاق الطلاب بالكلية، وليس خلال فترة الدراسة، مؤكدًا أن مفاجأة الطلاب بهذا القرار بعد الدراسة غير عادلة.

يضر المجتمع

وأضاف أن إلغاء التكليف كان يجب أن يتم بعد انتهاء فترة الدراسة، محذرًا من أن إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع، لأن الخريج لن يكون ملزمًا بخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن التكليف الأمثل يجب أن يكون لمدة خمس سنوات، ثم يتم تعيين الخريجين محليًا حسب احتياجات كل محافظة، مع منع النقل المبكر لضمان استقرار الكوادر وتحويل التكليف إلى تعيين فعلي.

وأشار العطار إلى وجود حوالي 70 جامعة خاصة تقدم برامج في العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة، وفي الوقت نفسه هناك توجه لتقليل التكليف، مما يعكس عدم التنسيق بين الوزارات.

شدد على أن مصداقية الدولة أمام المواطنين أولوية قصوى، خاصة وأن كثيرًا من الأسر أنفقت أموالًا كبيرة في الجامعات الخاصة على أمل حصول أبنائها على تدريب وتكليف بعد التخرج.