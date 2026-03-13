قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مساجد مديرية أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في ليالي شهر رمضان

صلاة التراويح في بني سويف
صلاة التراويح في بني سويف

في ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك، شهدت مساجد مديرية أوقاف بني سويف إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين لأداء صلاة التراويح، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من المساء، وامتلأت المساجد والساحات المحيطة بها، في مشهدٍ إيماني يعكس مكانة الشهر الكريم في قلوب أبناء المحافظة.

وسادت أجواء من الخشوع والسكينة داخل بيوت الله، وسط تنظيمٍ متميزٍ وجهودٍ واضحةٍ من الأئمة والعاملين بالمساجد، الذين حرصوا على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في يُسرٍ وانتظام، بما يحقق راحة المصلين ويعزز روحانية الشهر الفضيل.

وأكد  الدكتور سعيد حامد مبروك وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف — استمرار المتابعة الميدانية للمساجد طوال شهر رمضان المبارك، مع تكثيف الجهود لتهيئة جوٍ من السكينة والطمأنينة، وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، وتحقيق أقصى درجات الانضباط، بما يليق بحرمة المساجد وقدسية الشهر الكريم.

وتتقدم مديرية أوقاف بني سويف بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على خدمة بيوت الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

بني سويف أوقاف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

ترشيحاتنا

النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل

محمد فؤاد ينفي عودته للوفد ويؤكد استمراره في حزب العدل

النائب وليد خطاب

النائب وليد خطاب: توجيه استثمارات أكبر للصحة والتعليم خطوة إستراتيجية لدعم التنمية الشاملة

أحمد خالد

أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية: الرئيس السيسي أثبت كفاءة عالية في إدارة التحديات وسط اضطرابات الإقليم

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد