24 زائراً ألمانيا يتجولون بممشى كورنيش بني سويف خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا قوامه 34 زائراً من السياح الألمان، ضمن برنامج رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان، حيث نُظّمت لهم جولة على ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة ولجنة إدارة الكورنيش.

شملت الزيارة جولة تفقدية بالممشى السياحي الجديد، مع توفير التسهيلات اللازمة للزائرين، حيث أعرب الفوج الألماني عن إعجابهم بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، وتعرّفوا على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس تاريخ وثقافة بني سويف.