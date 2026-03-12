محافظ بني سويف يستقبل وفد نادي قضاة مجلس الدولة لتعزيز التعاون القضائي والإداري

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه، وفدًا من نادي قضاة مجلس الدولة بالمحافظة، ضم المستشار حسن كمال، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبد النعيم جاب الله، السكرتير العام، والمستشار أحمد جابر، السكرتير العام المساعد، وأعضاء النادي: المستشار أسامة صلاح، المستشار محمد الحنفي، والمستشار محمود أحمد حسن.

ورحّب المحافظ برئيس وأعضاء النادي، معربًا عن تقديره للدور الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة في ترسيخ منظومة العدالة وحماية الحقوق، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة ومجلس الدولة في الملفات المشتركة في الجوانب الإدارية والقضائية، وتقديم الفتاوى للجهات الحكومية.

ومن جانبهم، تقدّم وفد نادي قضاة مجلس الدولة بتهنئة محافظ بني سويف بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وكذا عيد بني سويف القومي، مؤكدين استعدادهم للتعاون الإيجابي في كافة المجالات بما يخدم الصالح العام.