تقرير إيراني: لن يتم توقيع الاتفاق غداً وترامب يحاول عمداً التوقيع في عيد ميلاده

نفت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني توقيع إيران اتفاقية مع الولايات المتحدة غدًا، وانتقدت إصرار الرئيس دونالد ترامب "غير المسبوق" على توقيع الاتفاقية في عيد ميلاده الثمانين.

وكتبت القناة: أكد الرئيس الأمريكي مجددًا أن مذكرة التفاهم مع إيران ستُوقع يوم الأحد، ويأتي هذا في حين صرّح كبار المفاوضين الإيرانيين بوضوح أن الاتفاقية لم تُنجز بعد، ولن تُوقع يوم الأحد بالتأكيد، غدًا عيد ميلاد ترامب، ويعتقد بعض المشاهدين أنه يحاول استغلال هذه المناسبة رمزيًا وتحويلها إلى حدث دعائي.

ومع ذلك، يبدو أن كبار المفاوضين الإيرانيين على دراية بهذه الخفايا، ولن يسمحوا بمثل هذه المناورة الإعلامية.