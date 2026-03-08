لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحتفي بالمرأة المصرية وتثمن دورها الوطني

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قدمت فيه خالص التهنئة والتقدير لسيدات مصر، تقديرًا لدورهن الحيوي كشريك أساسي في بناء المجتمع، وإسهاماتهن المستمرة إلى جانب الرجال في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

توحيد الجهود من أجل تحقيق التقدم والاستقرار

وأكدت اللجنة أن بناء الأوطان يتطلب شراكة مجتمعية متكاملة بين الرجال والنساء، تقوم على التعاون وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التقدم والاستقرار، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في جميع مجالات العمل الوطني، وساهمت مع الرجل في ترسيخ قيم العمل والإنتاج وخدمة المجتمع.

وأضاف البيان أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على الدور المحوري للمرأة في مختلف المجالات، حيث يشكل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما يضمن بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا.

كما أشارت اللجنة إلى أن الدولة المصرية قامت بخطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أهمية الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مستقبل مصر يُبنى بسواعد أبنائها وبناتها معًا، مع مواصلة العمل من أجل مجتمع يُصان فيه كرامة المرأة وتُتاح لها الفرص الكاملة للإسهام في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.