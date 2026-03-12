قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

كشفت رحاب منيعم، خبيرة الفلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض التوقعات التي تحدث خلال اليومين القادمين.

كتبت رحاب منيعم في منشورها على السوشيال ميديا:"القمر ينتقل إلى برج الجدي صباح الخميس ويظل لمدة يومين ونص."

كتبت:"قمر الجدي مناسب لانجاز المعاملات الحكومية لكن توقعوا برضه بعض العرقلات او متمشيش بسهولة والبعض ممكن يجيله ردود على وظيفة حكومية او رسايل ومراسلات من جهات حكومية، ربما قرارات حكومية ببعض الدول تتعلق بالمعاشات والموظفين والاجئين والفئات الاكثر احتياجا،قرارات تتعلق باسعار بعض السلع، استقالات او اقالات لبعض المسؤوليين في بعض الدول."

تابعت:"القمر هيكون على اتصال ايجابي مع المريخ يوم مناسب لانجاز الامور التي تحتاج مجهود بدني وحركي ونشاط ، قرارات تتعلق بتعاون عسكري وصفقات وتعاون عسكري بين دول، في اماكن الصراع المسلح يستمر استهداف السفن والمواني والمصالح العامة وتقديم الخدمات ، جماعات متطرفة او جماعات عرقية او لها طبيعة دينية ربما تتبني هجوم على احد المواقع، ربما نسمع عن تلوث مياه ومشاكل تتعلق بمياه ببعض المناطق."

أختتمت:"يزيد الحرائق والحوادث خاصة في الاماكن الحكومية والاماكن القريبة من المياه وربما في اماكن دار رعاية مسنين او مصحات علاج ادمان وربما يتفتح قضايا خاصة بها، احباط تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية."