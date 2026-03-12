قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
ختام معرض فيصل الرابع عشر للكتاب بعد أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وفعاليات الأطفال

جمال عاشور

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اختتمت مساء أمس فعاليات معرض فيصل الرابع عشر للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور ومحبي القراءة، بعد أيام حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب.

وشهد المعرض، الذي أصبح أحد الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويًا، مشاركة واسعة من المثقفين والباحثين والكتاب، إلى جانب حضور لافت من الأسر والأطفال الذين وجدوا في المعرض مساحة للتفاعل مع الكتاب والأنشطة الإبداعية.

وتضمن برنامج المعرض على مدار أيامه مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية التي ناقشت قضايا الأدب والتراث والفكر، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والكتاب والباحثين، حيث أتاحت هذه اللقاءات فرصة للحوار المباشر بين المثقفين والجمهور، وأسهمت في إثراء النقاش حول عدد من القضايا الثقافية الراهنة.

كما شهد المعرض حضورًا مميزًا للأنشطة الموجهة للأطفال، التي تنوعت بين ورش الحكي والرسم والتلوين والعروض الفنية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي هدفت إلى تنمية خيال الطفل وتشجيعه على القراءة والاطلاع منذ الصغر، وقد لاقت هذه الأنشطة إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء الأمور، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات المصممة خصيصًا لهذه الفئة العمرية.

وفي الجانب الفني، قدم المعرض عددًا من العروض والأنشطة الفنية التي أضفت أجواء احتفالية على فعالياته، وأسهمت في جذب المزيد من الزوار، حيث تحولت أروقة المعرض إلى مساحة تجمع بين الثقافة والفن، في إطار يرسخ دور الكتاب باعتباره محورًا أساسيًا للحياة الثقافية.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تنظيم معرض فيصل للكتاب يأتي في إطار خطتها لنشر الثقافة وتوسيع قاعدة القراءة، وإتاحة الكتاب للجمهور بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية والجمهور.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة معرض فيصل الرابع عشر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

