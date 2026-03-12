ختام معرض فيصل الرابع عشر للكتاب بعد أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وفعاليات الأطفال

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اختتمت مساء أمس فعاليات معرض فيصل الرابع عشر للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور ومحبي القراءة، بعد أيام حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب.

وشهد المعرض، الذي أصبح أحد الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويًا، مشاركة واسعة من المثقفين والباحثين والكتاب، إلى جانب حضور لافت من الأسر والأطفال الذين وجدوا في المعرض مساحة للتفاعل مع الكتاب والأنشطة الإبداعية.

وتضمن برنامج المعرض على مدار أيامه مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية التي ناقشت قضايا الأدب والتراث والفكر، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والكتاب والباحثين، حيث أتاحت هذه اللقاءات فرصة للحوار المباشر بين المثقفين والجمهور، وأسهمت في إثراء النقاش حول عدد من القضايا الثقافية الراهنة.

كما شهد المعرض حضورًا مميزًا للأنشطة الموجهة للأطفال، التي تنوعت بين ورش الحكي والرسم والتلوين والعروض الفنية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي هدفت إلى تنمية خيال الطفل وتشجيعه على القراءة والاطلاع منذ الصغر، وقد لاقت هذه الأنشطة إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء الأمور، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات المصممة خصيصًا لهذه الفئة العمرية.

وفي الجانب الفني، قدم المعرض عددًا من العروض والأنشطة الفنية التي أضفت أجواء احتفالية على فعالياته، وأسهمت في جذب المزيد من الزوار، حيث تحولت أروقة المعرض إلى مساحة تجمع بين الثقافة والفن، في إطار يرسخ دور الكتاب باعتباره محورًا أساسيًا للحياة الثقافية.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تنظيم معرض فيصل للكتاب يأتي في إطار خطتها لنشر الثقافة وتوسيع قاعدة القراءة، وإتاحة الكتاب للجمهور بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية والجمهور.