وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية

ماجدة بدوى

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بالفصل التشريعى السابق، أهمية الاتفاق الرسمي بين وزارتي "الزراعة" و"التخطيط" على الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلي أنها خطوة طال انتظارها لتحويل الريف إلى "قلاع إنتاجية" من خلال توطين التصنيع الزراعى وتعظيم الاستفادة من مبادرة حياة كريمة.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن هذا التوجه يمثل استجابة كريمة وتطبيقاً فعلياً للمقترح الذي تبناه وكان ضمن توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ للحكومة خلال الفترة الماضية، بشأن ضرورة ألا تقتصر مبادرة "حياة كريمة" على تطوير البنية التحتية والمباني فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل "التنمية الاقتصادية المستدامة" عبر ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع داخل القرى.

وأوضح الجبلي، أن تلك الخطوة الهامة تساعد في توطين التصنيع الزراعي، من خلال تحويل الفائض الزراعي إلى منتجات ذات قيمة مضافة بقلب الريف، مما يقلل الفاقد ويزيد دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي توفير وظائف للشباب والمرأة الريفية في وحدات التصنيع والتعبئة المرتبطة بالمشروعات الزراعية داخل قرى المبادرة.

وأضاف، أيضا تلك الخطوة تساعد في تعظيم العائد من الاستثمارات الدولية من خلال ضمان توجيه تمويلات شركاء التنمية (مثل صندوق الإيفاد) إلى مشروعات ملموسة يشعر بها المواطن في ريف مصر.

وثمن الجبلي، التنسيق المتناغم بين السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، مؤكداً أن البدء في تنفيذ هذا الربط بالتزامن مع الإعداد للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" سيحدث طفرة في الأمن الغذائي المصري ويخفف الضغط على المدن.

وأعرب عن سعادته بتحول الأفكار والتوصيات البرلمانية إلى برامج عمل حكومية رسمية، مشيرا إلى إن ربط المشروعات الزراعية بـ 'حياة كريمة' هو الضمانة الوحيدة لاستدامة المشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر، وتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية تدعم الاقتصاد الكلي وتوفر حياة كريمة حقيقية ومستدامة للأجيال القادمة."

وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماع مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.

وتم الاتفاق على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.

المهندس عبد السلام الجبلي حياة كريمة الريف المشروعات الزراعية التنموية تطوير البنية التحتية

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

ماذا يجب على من فاتته صلاة أو نسيها

ماذا يجب على من فاتته صلاة أو نسيها؟ الأزهر للفتوى يوضح

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «منزلة الشهيد».. وتخصص الجزء الثاني لوداع رمضان

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

