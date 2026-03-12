قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قائد منطقة جنوب لبنان في قوة الرضوان

حزب الله
حزب الله
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على قائد منطقة جنوب لبنان في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام : عملياتنا السابقة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسلح وتدمير أكثر من 60 مقرا لقوة الرضوان.

وشنت قوات الإحتلال الإسرائيلي غارة جوية على قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان لتدمير مواقع منصات إطلاق ومستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله.

كما شنت قوات الاحتلال غارة جوية على بلدة باريش في قضاء صور جنوبي لبنان.


وفي وقت سابق من اليوم ، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ “عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل”، ومن جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الكويت، في تصعيد جديد ضمن المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وأكدت طهران أن العملية جاءت في إطار الرد على الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية.


ووفقاً لبيان الحرس الثوري، فقد تم استهداف قاعدة عريفجان العسكرية الواقعة جنوب العاصمة الكويتية، وهي واحدة من أهم القواعد التي تستخدمها القوات الأميركية في عمليات الدعم اللوجستي والقيادة في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ أطلقتها وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أن صاروخين على الأقل أصابا القاعدة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العملية قد تكون جزءاً من موجة أوسع من الهجمات التي استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والعراق.  

ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من الضربات الإيرانية التي بدأت منذ أواخر فبراير، عندما أعلنت طهران بدء عمليات عسكرية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في الشرق الأوسط. وتشير بيانات وتقارير رصد إلى أن إيران استخدمت خلال هذه العمليات مزيجاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف قواعد عسكرية ومنشآت مرتبطة بالتحالف العسكري في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان قوة الرضوان حزب الله لينان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

بيراميدز

4 أهداف في أفريقيا.. أرقام نجم بيراميدز تفتح له أبواب منتخب مصر

بيزيرا

أحمد الطيب يشيد بقدرات خوان بيزيرا وينصحه بالتعلم من فاروق جعفر

محمد صلاح وسلوت

شكوك حول مشاركة محمد صلاح فى مباراة ليفربول أمام توتنهام

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد