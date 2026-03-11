قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب
تصعيد صاروخي صادم: إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي برأس حربي وزنه 2 طن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اليونيفيل تحث الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين في جنوب لبنان

لبنان
لبنان
هاني حسين

قال داني غفاري، المتحدث باسم اليونيفيل إن اليونيفيل تعمل على مدار الساعة مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، وتنسق مع لجنة الميكانيزم لتخفيف التصعيد، مع تسيير عمليات إنسانية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وتسهيل نقل المدنيين من مناطق الخطر. وأوضح أن قوات اليونيفيل ساعدت اليوم في نقل حوالي 880 شخصًا من قرية عيت الشعب في جنوب لبنان إلى بيروت، بمرافقة جنود حفظ السلام.

وعن تأثير الصراع الإقليمي على الجبهة اللبنانية، أشار خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن اليونيفيل تركز على خفض التصعيد والعودة فورًا إلى وقف الأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701. وأضاف أن التحدي الأكبر حاليًا هو ضمان سلامة عناصر حفظ السلام، مشيرًا إلى حادثة الجمعة الماضية التي تعرض فيها ثلاثة من عناصر اليونيفيل لإصابات أثناء تأديتهم مهامهم.

وحول دور المجتمع الدولي وأوروبا، أكد غفاري أن اليونيفيل تطالب جميع الأطراف بضبط النفس، وأن وقف العمليات العدائية هو البداية الأساسية للعودة إلى الالتزام بالقرار الدولي، مع ضرورة استخدام الآليات الموجودة لتخفيف التصعيد وحماية المدنيين.

