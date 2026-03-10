لبنان: 700 الف مواطن تركوا منازلهم بسبب هجمات الاحتلال

قال كمال شحادة، وزير المهجرين اللبناني، إن الحكومة اللبنانية اتخذت خطوات مهمة لحماية المدنيين في المناطق الحدودية بعد اندلاع الأحداث الأخيرة.

وأوضح شحادة، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن حظر أي نشاط عسكري لحزب الله، مع توسيع انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدا الوزير أن هذا القرار صدر في الثاني من مارس، أي في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، وذلك لمنع لبنان من الانخراط في صراع لا يحقق له أي مصلحة.

وأضاف أن الحكومة طلبت من الجيش تطبيق هذا القرار مع اتخاذ إجراءات مشددة، مشيرًا إلى أن الوضع الميداني لا يزال كارثيًا، حيث بلغ عدد المهجرين من منازلهم نحو 700 ألف لبناني، مع تسجيل حوالي 450 قتيلًا حتى الآن، إلى جانب مئات الجرحى، وأن هذه الأرقام في ارتفاع مستمر مع استمرار الدمار.

وأشار شحادة إلى أن القرار الحكومي لم يُلقَ تجاوبًا سواء من حزب الله أو من إسرائيل، ما ساهم في استمرار العمليات العسكرية وتفاقم معاناة المدنيين.