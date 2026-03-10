مجدي عبد الغني يثير الجدل بشأن القلعة الحمراء.. تفاصيل

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثير بشأن القلعة الحمراء بعد الخسارة أمام المقاولون العرب.

الاهلي

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما الذي يحتاج الاهلي تعديله في الفتره القادمة ؟".

ويعود مصطفى شوبير لحراسة مرمى النادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى شوبير يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي".

موعد مباراة اﻷهلي والترجي التونسي

يواجه النادي اﻷهلي نظيره الترجي التونسي، يوم اﻷحد 15 مارس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اﻷهلي والترجي التونسي

تستحوذ مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق نقل منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر و منطقة الشرق الأوسط.