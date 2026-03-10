محمد عبد الوهاب : أزمة الأهلي في اللاعبين .. ولا أحد يستحق 100 مليون جنيه

أكد محمد عبد الوهاب أن الأزمة التي يمر بها فريق الكرة في الأهلي لا تتعلق بالمدير الفني الحالي ييس توروب، بل تعود في المقام الأول إلى أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأوضح عبد الوهاب أن الأهلي قام بتغيير أكثر من مدير فني خلال الفترة الماضية، بداية من مارسيل كولر مرورًا بـ ريبيرو وصولًا إلى توروب، إلا أن النتائج لم تتغير بشكل كبير، وهو ما يؤكد أن المشكلة الأساسية ليست في الجهاز الفني.

وأضاف أن بعض اللاعبين الحاليين لا يظهرون الروح المطلوبة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى عمل كبير لاستعادة المستوى المعروف عن الأهلي في البطولات المختلفة.

وتطرق عبد الوهاب إلى ملف الصفقات، مؤكدًا أن المهاجم وسام أبو علي يعد من أفضل الصفقات التي أبرمها الأهلي في السنوات الأخيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بعض اللاعبين يتعاملون مع النادي باعتباره محطة مؤقتة للانتقال إلى أندية أخرى.

وشدد عضو مجلس الأهلي الأسبق على أن الأهلي يجب أن يكون الهدف النهائي لأي لاعب، وليس مجرد محطة عبور في مسيرته الاحترافية.

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الأرقام المالية التي يتم تداولها في سوق الانتقالات أصبحت مبالغًا فيها، قائلًا إن أي لاعب في مصر لا يستحق الحصول على 100 مليون جنيه مقابل الانتقال أو التعاقد