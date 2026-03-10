حقق لهم بطولات | فرج عامر يوجّه طلبا بعودة هذا المدرب للأهلي

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة، بعودة حسام البدري المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي، لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "حسام البدري مدرب ممتاز ويقدر ينقذ بطولة دوري أبطال افريقيا للاهلي.



وسبق لحسام البدري قيادة النادي الأهلي في ثلاث فترات مختلفة، الأولى عام 2009، وتمكن خلالها من التتويج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المصري.

ثم عاد مجدداً في عام 2012 ليكتب واحدة من أبرز محطاته التدريبية مع الفريق، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، والدوري المصري، وكأس مصر.

أما الولاية الثالثة فكانت بين عامي 2016 و2018، حيث واصل خلالها مسيرة النجاح محققًا الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة واحدة، كما قاد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.