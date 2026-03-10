أحمد الطيب: الأهلي يجني ثمار دوري لم يستحقه

شهدت أروقة النادي الأهلي تصاعد حالة الغضب بين جماهير الفريق بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري الممتاز.

الاهلي

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلى يجنى ثمار فوزه بدورى لا يستحقّه العام الماضى بعد حالة الإنسحاب أمام الزمالك وأحقيّة بيراميدز فى البطولة للأسف إعتقد الجميع أن الأهلى فى صحّة جيدة وهو لم يكن كذلك عموماً مرحلة ( تراجع ) كبيرة بسبب ( أخطاء إدارية ) قبل ان تكون ( فنيّة ) يتحمل مسئوليتها ( بيبو الكبير ) لكنها لن تقلل من تاريخ ومكانة وشعبيّة الأهلى بل الأهم أنها تعطى لصاحب الحق حقّه و لو بعد حين عموماً الزمالك يقدر و بيراميدز دائما رقم صعب ”.

وتعرض الأهلي لخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .