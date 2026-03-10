محمد عبد الوهاب : أزمة الأهلى مش مدربين ..اللى شبكنا مع نجوم الملايين يخلصنا

يري محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق أنه يؤيد قرار المارد الأحمر باستمرار ييس توروب المدير الفني للفريق في منصبه لأنه ليس السبب في الأزمة.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :" أزمة الأهلى مش مدرب ، توروب ومن قبله ريبيرو ومن قبله كولر مش هما السبب ، الأزمة في اللاعبين"

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" المشكلة في نجوم الملايين واللى شبكنا يخلصنا ، جبنا كام مدرب وكام مدير كورة ، القصة في اللاعيبة مليون في المية".

وتابع محمد عبد الوهاب :"حتى لو توروب معندوش خبرات ، القصة عند المدرب مفيش روح ، اللاعيبة استكفت، لازم يكون في شغل جامد عشان الفرقة تتعدل".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.