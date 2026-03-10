تفاصيل مثيرة.. ناقد رياضي يكشف موقف ياسين منصور من التعاقد مع توروب

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء قوية عن تحميل ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، مسؤولية قرار التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

ياسين منصور

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك: “الكلام ده من نصف فبراير ردًا على تحميل الأستاذ ياسين منصور قرار التعاقد مع توروب.. الراجل كان رافض تمامًا وقدم بدل التقرير 3 أنه لا يصلح، ولكن طبعًا لا حياة لمن تنادي.. واتورطنا في مدرب عويل”.

وتعرض الأهلي لخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطة ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .