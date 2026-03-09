قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
رياضة

حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

ياسين منصور
ياسين منصور
رباب الهواري

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي سر غياب ياسين منصور نائب رئيس النادي عن الظهور في الأحداث الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

قالت المصادر إن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي موجود حاليًا في دبي بالإمارات منذ أسبوع.


أفادت المصادر بأن سفر ياسين منصور إلي دبي تسبب في عدم حضوره سحور شركة القلعة الحمراء الخاصة بمشروع استاد الأهلي والمدينة الرياضية فضلا عن غيابه أيضا عن حفل تدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

لفتت إلى أن توقف لحركة الطيران خلال الفترة الماضية بسبب الظروف في المنطقة الحالية بسبب حرب إيران ادي إلي تأخير عودة ياسين منصور للقاهرة.

لفت إلي أنه بمجرد عودة حركة الطيران لطبيعتها فإن ياسين منصور سوف يعود للقاهرة ويظهر بشكل طبيعي في النادي الأهلي ويستكمل الاجتماعات.

اشارت المصادر إلي أنه لا يوجد أي أزمات بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي وما يتردد عن خلافات غير صحيح، لا سيما وأن ياسين منصور حضر بالفعل الاجتماعات الخاصة بالنادي قبل سفره.

ياسين منصور

