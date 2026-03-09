حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي سر غياب ياسين منصور نائب رئيس النادي عن الظهور في الأحداث الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

قالت المصادر إن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي موجود حاليًا في دبي بالإمارات منذ أسبوع.



أفادت المصادر بأن سفر ياسين منصور إلي دبي تسبب في عدم حضوره سحور شركة القلعة الحمراء الخاصة بمشروع استاد الأهلي والمدينة الرياضية فضلا عن غيابه أيضا عن حفل تدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

لفتت إلى أن توقف لحركة الطيران خلال الفترة الماضية بسبب الظروف في المنطقة الحالية بسبب حرب إيران ادي إلي تأخير عودة ياسين منصور للقاهرة.

لفت إلي أنه بمجرد عودة حركة الطيران لطبيعتها فإن ياسين منصور سوف يعود للقاهرة ويظهر بشكل طبيعي في النادي الأهلي ويستكمل الاجتماعات.

اشارت المصادر إلي أنه لا يوجد أي أزمات بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي وما يتردد عن خلافات غير صحيح، لا سيما وأن ياسين منصور حضر بالفعل الاجتماعات الخاصة بالنادي قبل سفره.