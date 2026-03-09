فتحي سند : توروب ولاعبي الأهلي ليسوا في أفضل مستوياتهم

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند ، مستوي الأهلي في الفترة الحالية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب فتحي سند: المستوى المتراجع الذي يمر به الأهلي الآن ، ليس لأن الزمالك في أفضل حالاته، ولكن لأن توروب ولاعبي الأهلي ليسوا في أفضل مستوياتهم".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم الأحد المقبل، لمتابعة مباراة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي عقب صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية.

بينما حجز الترجي بطاقة التاهل عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة الترجي مباراة أمام الأهلي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.