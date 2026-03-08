تعرف على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة وملعب اللقاء

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء غدٍ الاثنين الموافق 9 مارس 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً.

طاقم تحكيم المباراة

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم أمين عمر كحكم ساحة، ويعاونه كل من:

سمير جمال حكمًا مساعدًا أول.

محمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا.

بينما يتولى أحمد عبدالله مهام الحكم الرابع.

حكام تقنية الفيديو

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، يتواجد الحكم محمود عاشور حكمًا للفيديو، ويعاونه محمد العيوطي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية في سباق المنافسة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري.