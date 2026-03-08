قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس والغرامة لمُزوّري بطاقات الإعاقة في مشروع قانون جديد | تفاصيل
هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد
قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران
حادث مروّع.. إصابة 11 عاملًا في تصادم جرار طوب بميكروباص على طريق «منوف – السادات»|صور
رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي
الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد
الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه
الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟
فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك
تطور مفاجئ بشأن اصطدام "كويكب المدينة" بالقمر.. ماذا حدث؟
رياضة

أحمد فتحي يكشف كواليس تجربته مع بيراميدز وعلاقته بسيد عبد الحفيظ

أحمد فتحي
أحمد فتحي
رباب الهواري

تحدث النجم السابق لمنتخب مصر أحمد فتحي عن العديد من المحطات المهمة في مسيرته الكروية، كاشفًا تفاصيل تجربته مع نادي بيراميدز، وعلاقته بعدد من الشخصيات داخل الكرة المصرية، وذلك خلال ظهوره في برنامج “أقر وأعترف” عبر قناة النهار.


 

تجربة بيراميدز الأقل فنيًا في مسيرتي


 

أكد أحمد فتحي أن تجربته مع نادي بيراميدز لم تكن الأفضل على المستوى الفني خلال مسيرته الكروية، موضحًا أنه لم يقدم الأداء الذي كان يطمح إليه مع الفريق. وأشار إلى أن تصريحاته حول هذا الأمر تسببت في غضب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، لكنه شدد على أن ما قاله كان مجرد وصف للحقيقة من وجهة نظره.

وأضاف فتحي أنه تحدث مع ممدوح عيد بعد رحيله عن بيراميدز، إلا أن التواصل بينهما انقطع في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأخير اقترح في وقت سابق إقامة مباراة اعتزال له بمشاركة الأهلي، كخطوة لإعادة العلاقات مرة أخرى.


 

علاقة قوية مع سيد عبد الحفيظ

وعن علاقته بسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، أكد فتحي أن العلاقة بينهما جيدة للغاية. وكشف أنه رأى عبد الحفيظ حزينًا للغاية لحظة رحيله عن الأهلي، وهي المرة الأولى التي يشاهده فيها بهذه الحالة.


 

كما أشار إلى أن سيد عبد الحفيظ يعد من أنجح من تولوا منصب مدير الكرة في تاريخ النادي الأهلي، موضحًا أن عبد الحفيظ أخبره في وقت سابق بعدم قدرته على الاستمرار في هذا المنصب، وهو ما دفعه لاحقًا للترشح لعضوية مجلس الإدارة.


 

رسالة إلى حسام البدري

وتطرق فتحي للحديث عن حسام البدري، مؤكدًا احترامه له، لكنه أبدى استياءه من بعض التصريحات التي قللت من شأنه. وأوضح أنه يمتلك تاريخًا كبيرًا مع منتخب مصر، حيث حقق بطولات وشارك في كأس العالم، لذلك لم يكن من المناسب التقليل من مكانته.


 

كما أشار إلى أن البدري كان يركز دائمًا على مسألة السن، وهو ما كان أحد أسباب عدم استدعائه في بعض الفترات.

مفاوضات الأهلي ومحطة شيفيلد

وكشف فتحي أن عدلي القيعي سافر إلى إنجلترا خلال فترة احترافه في شيفيلد من أجل التفاوض معه للانضمام إلى الأهلي، لكنه في ذلك الوقت لم يكن يفكر في العودة إلى مصر.

وأوضح أن القيعي يتمتع بقدرات تفاوضية كبيرة وشخصية قوية، مشيرًا إلى أنه اتفق معه خلال المفاوضات على أمر معين، لكنه شعر بعد ذلك بالضيق من موافقته عليه.

حلم الانتقال إلى أرسنال

كما كشف أحمد فتحي عن اقترابه من الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي، حيث سافر بالفعل ووقع العقود قبل مباراة مصر والكاميرون في تصفيات كأس العالم. وأكد أن المدرب الفرنسي أرسين فينجر تواصل معه وطلب منه التركيز على اللعب لمنتخب واحد فقط حتى لا يتأثر موقفه.


 

لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية بسبب شرط المشاركة الدولية، حيث كان يتعين عليه خوض 75% من مباريات المنتخب، لكنه كان أقل من هذه النسبة بمباراة واحدة فقط، وهو ما تسبب في فشل انتقاله إلى الفريق اللندني.


 

أهداف لا تُنسى في مسيرته

وفي ختام حديثه، استعاد فتحي ذكرياته مع بعض الأهداف المميزة في مسيرته، مؤكدًا أن من أكثر الأهداف التي يحبها هدفه في مرمى المصري في بطولة الكأس، بالإضافة إلى هدفه في شباك طلائع الجيش.

وكشف أنه قبل مباراة المصري كان يشاهد مقاطع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أن أكرم توفيق أخبره قبل اللقاء بأنه سيسجل هدفًا في المباراة، وهو ما تحقق بالفعل في النهاية


 

