أحمد فتحي يُقيّم أداء ييس توروب مع الأهلي

تحدث أحمد فتحي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في المدير الفني الحالي للأهلي، الدنماركي ييس توروب.

وأشار فتحي، خلال تصريحات له على قناة “أون سبورت”، إلى أن توروب “حتى الآن أراه مدربًا عاديًا، ولم يُظهر ما يميّزه بشكل واضح من وجهة نظري”.

وأضاف أن أسلوبه لم يرقَ لتطلعات جماهير الأهلي، مؤكدًا أن استمرار عماد النحاس كان أفضل؛ لأن الفريق كان يتمتع بروح واضحة داخل الملعب في تلك الفترة.

تقييم أداء شيكو بانزا

أبدى فتحي رأيه أيضًا في اللاعب الأجنبي لنادي الزمالك، شيكو بانزا، واصفًا أداءه بالتقلب المستمر.

وقال فتحي: “أحيانًا يقدم لقطات جيدة، وفجأة تجده خارج أجواء المباراة تمامًا، ويقوم بتصرفات غريبة”، موضحًا أن اللاعب قد يراوغ لاعبًا أو اثنين أو ثلاثة، لكنه إذا تعرض لضغط من أحد المنافسين؛ يترك الكرة بسهولة.



موقف فتحي مع ذكريات مباريات القمة

استعاد فتحي ذكريات قديمة عن مواجهات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى حادثة مشابهة لما حدث مع رضا سيكا.

وقال: “خروجه من الملعب في مباراة الزمالك ضد زد ليس غريبًا، فقد فعل رضا سيكا ذلك مع الإسماعيلي مرتين في المباراة نفسها، وكنت وقتها لاعبًا ناشئًا أتابع اللقاء من المدرجات، وكانت مباراة للإسماعيلي في بطولة أفريقيا”.