بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد فتحي يُقيّم أداء ييس توروب مع الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث أحمد فتحي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في المدير الفني الحالي للأهلي، الدنماركي ييس توروب.

وأشار فتحي،  خلال تصريحات له على قناة “أون سبورت”، إلى أن توروب “حتى الآن أراه مدربًا عاديًا، ولم يُظهر ما يميّزه بشكل واضح من وجهة نظري”. 

وأضاف أن أسلوبه لم يرقَ لتطلعات جماهير الأهلي، مؤكدًا أن استمرار عماد النحاس كان أفضل؛ لأن الفريق كان يتمتع بروح واضحة داخل الملعب في تلك الفترة.

تقييم أداء شيكو بانزا

أبدى فتحي رأيه أيضًا في اللاعب الأجنبي لنادي الزمالك، شيكو بانزا، واصفًا أداءه بالتقلب المستمر.

وقال فتحي: “أحيانًا يقدم لقطات جيدة، وفجأة تجده خارج أجواء المباراة تمامًا، ويقوم بتصرفات غريبة”، موضحًا أن اللاعب قد يراوغ لاعبًا أو اثنين أو ثلاثة، لكنه إذا تعرض لضغط من أحد المنافسين؛ يترك الكرة بسهولة.
 

موقف فتحي مع ذكريات مباريات القمة

استعاد فتحي ذكريات قديمة عن مواجهات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى حادثة مشابهة لما حدث مع رضا سيكا.

وقال: “خروجه من الملعب في مباراة الزمالك ضد زد ليس غريبًا، فقد فعل رضا سيكا ذلك مع الإسماعيلي مرتين في المباراة نفسها، وكنت وقتها لاعبًا ناشئًا أتابع اللقاء من المدرجات، وكانت مباراة للإسماعيلي في بطولة أفريقيا”.

