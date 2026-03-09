قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

صدارة الدوري لا تخفي الأزمات.. 3 تحديات تهدد استقرار الزمالك

الزمالك
الزمالك

رغم النتائج المميزة التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم واعتلائه صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فإن القلعة البيضاء ما زالت تعيش تحت ضغط عدة أزمات إدارية ومالية تهدد استقرار النادي في المرحلة المقبلة.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 43 نقطة  متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني  والأهلي الثالث  كما نجح الفريق في بلوغ ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية،  لكن خلف هذه النتائج الإيجابية تقف عدة ملفات معقدة تحتاج إلى حلول عاجلة.

وفي هذا الإطار  جاء قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بمنح ممدوح عباس منصب الرئيس الشرفي للناديفي خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الإداري والمالي داخل القلعة البيضاء.

وفيما يلي أبرز 3 أزمات تؤرق الزمالك في الوقت الحالي:

أزمة القيد تهدد طموحات الفريق

تعد أزمة إيقاف القيد واحدة من أخطر الملفات التي تواجه الزمالك حاليًا إذ يعاني النادي من عقوبات مفروضة بسبب مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين  وهي ديون تقدر بملايين الدولارات.

وتمنع هذه الأزمة النادي من إبرام صفقات جديدة  كما قد تعرقل حصوله على الرخصة الأفريقية اللازمة للمشاركة في البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذا الملف سريعًا  خاصة أن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا تتطلب إنهاء جميع القضايا المالية العالقة.

تجديد عقود النجوم

إلى جانب أزمة القيد  يواجه الزمالك تحديًا آخر يتعلق بالحفاظ على نجوم الفريق الأساسيين  وعلى رأسهم المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

ويعد اللاعب من أبرز العناصر في خط دفاع الفريق خلال المواسم الأخيرة ما جعل استمراره مطلبًا مهمًا للجماهير والجهاز الفني.

كما يبرز ملف الظهير الأيسر أحمد فتوح الذي يمثل أحد أهم الأوراق التكتيكية في الفريق بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ويعمل مسؤولو الزمالك على تأمين استمرار اللاعبين ضمن مشروع الفريق للمواسم المقبلة  في ظل العروض والاهتمام الذي يتلقاه بعض نجوم الفريق.

الضغوط المالية المستمرة

تبقى الأزمة المالية أحد أكبر التحديات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الراهن  حيث يعاني النادي من التزامات مالية كبيرة نتيجة قضايا ومستحقات متراكمة.

وتسعى الإدارة إلى إيجاد حلول مالية عاجلة لضمان استقرار النادي  سواء من خلال تسوية الديون أو توفير موارد مالية تساعد على تخفيف الضغوط التي تؤثر على خطط النادي المستقبلية.

ويأمل مسؤولو الزمالك أن تسهم خطوة تعيين ممدوح عباس رئيسًا شرفيًا في دعم النادي ماليًا ومعنويًا  خاصة مع تعهده بالمساهمة في حل بعض الملفات العالقة بالتعاون مع مجلس الإدارة.

صدارة لا تخفي التحديات

ورغم هذه الأزمات  يواصل الزمالك تقديم موسم قوي محليًا وقاريًا  لكن استمرار النجاح الرياضي يبقى مرتبطًا بقدرة الإدارة على التعامل مع هذه الملفات المعقدة خلال الفترة المقبلة.

فالفريق يمتلك فرصة كبيرة للمنافسة على لقب الدوري والعودة إلى دوري أبطال أفريقيا  لكن تحقيق ذلك يتطلب أولًا تجاوز الأزمات التي ما زالت تؤرق القلعة البيضاء.

