رياضة

الجهاز الفني للزمالك يعقد جلسة مع محمد صبحي والمهدي سليمان.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد صبحي والمهدي سليمان نجوم الزمالك بشأن مشاركتهما في الفريق الفترة القادمة.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الجهاز الفني للزمالك يعقد جلسة مع محمد صبحي والمهدي سليمان للاتفاق على الحارس الذي سيشارك في الفترة المقبلة". 

وتعكف إدارة نادي الزمالك علي آلية إغلاق ملف محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء تمهيدا لعودته والزود عن عرين الفارس الأبيض محليا وقاريا.

وجري إحالة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد حالة التمرد التي انتابته فى الآونة الأخيرة وبناءا على طلب معتمد جمال المدير الفني للقلعة البيضاء.

جاء ذلك نظرا لحصول محمد صبحي حارس مرمي الزمالك علي ثلاث بطاقات صفراء وغيابه عن مباريات الزمالك فى قادم الأيام إلي جانب حاجة الفارس الأبيض إلي خدمات محمد عواد لحراسة عرين القلعة البيضاء استنادا إلي خبراته الكبيرة.

وتغادر القاهرة بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الكونغو يوم 12 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة اوتوهو الكونغولى بذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى الكونغو عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك أوتوهو في مباراة الذهاب عند تمام الساعة الثالثة مساء يوم السبت الموافق 14 مارس، على ستاد «ألفونس ماسامبا» في الكونغو برازفيل، وستقام مباراة العودة في السادسة مساء الأحد 22 مارس على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي هذا الموسم.

أحمد حسن المهدي سليمان محمد صبحي الزمالك

