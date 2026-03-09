السيطرة على حريق بمصنع نسيج في شبرا الخيمة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمصنع للقطن والنسيج بشارع "زرد" بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وذلك فور تلقي البلاغ عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد والتنسيق الفوري بين جميع الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع الحادث.

بلاغا بالواقعة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحريق نشب داخل مبنى مكوّن من أربعة طوابق مرخص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واندلعت النيران بالطابق الثاني علوي على مساحة تقدر بنحو 70 متراً من إجمالي مساحة الطابق البالغة 300 متر، وتمركزت النيران في أحد خطوط النسيج بالمصنع.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء مجهزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته قبل امتداده إلى باقي الطوابق أو المباني المجاورة، كما تم تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.



ومن جانبه، أشاد المحافظ بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وكفاءة التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت، كما وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.