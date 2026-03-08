الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة بنها من (مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من (شقيقين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") ، جميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية.. بحدوث مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المركز وقيام المشكو فى حقهما بنقل سيارة نقل خاصتهما لداخل الأرض، وتعدى أحدهما عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته، وفـى وقت لاحق تبلغ للمركز من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد المشكو فى حقهما "مصاب بكدمة وجرح قطعى وإشتباه ما بعد الإرتجاج" ، وبمناقشته أنكر ما نُسب إليه وإتهم كل من (الشاكى وآخران) بالتعدى عليه بـ (سلاح أبيض - عصا خشبية) مُحدثين إصابته لذات الخلاف.. وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.