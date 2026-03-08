قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي متهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مصنع بلاستيك مستأجر بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.  

كانت قسم شرطة مدينة نصر ثان،وردت لـه معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستئجار مصنع لإنتاج البلاستيك، واتخاذ النشاط الصناعي غطاء لإخفاء مخططهم في البحث عن آثار أسفل العقار بدائرة القسم، وتبين بالتحريات صحة المعلومات وأن المتهمين لم يباشروا أي نشاط إنتاجي حقيقي، وإنما شرعوا في أعمال حفر سرية داخل إحدى غرف المصنع، أملا في العثور على قطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر المصنع، وتمكنوا من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر، وبالمعاينة عثر على حفرة ضخمة بقطر كبير وعمق بلغ نحو 15 متر أسفل الأرض، وضبط معدات حفر ومحركات لرفع الأتربة من الأعماق.

وبمواجهة المتهمين، أقروا باستئجار المصنع منذ 5 أشهر خصيصا لتنفيذ مخطط التنقيب، وليس بغرض التصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

