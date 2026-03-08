قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
خدمات

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

منحة التموين
منحة التموين
عبد العزيز جمال

يهتم الملايين من أصحاب البطاقات التموينية بالبحث عن كيفية الحصول على منحة التموين البالغة 400 جنيه على مدار شهرين بإجمالي 800 جنيه.

ويزيد البحث من قبل الكثير الذين لم تصل لهم رسالة على بون الخبز ، هل يمكن الحصول على المنحة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين أو تقديم شكوى رسمية، خاصة بعد إعلان الحكومة بدء إرسال رسائل منحة التموين بقيمة 800 جنيه مقسومة على شهرين للمستحقين  خلال مارس وأبريل. 

موعد صرف منحة التموين 

أكدت وزارة التموين أن صرف المنحة بدأ فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
 

منحة التموين

من جانبه، أوضح الدكتور أن الوزارة اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات

كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟

أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 800 جنيه تُصرف على شهرين (400 جنيه لكل شهر)، ويتم إخطار المستحقين فقط عبر وسائل محددة، وهي:

الرسائل النصية SMS:
تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المستهدف بالصرف.

بون صرف الخبز:
في بعض الحالات، تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.
 

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

بوابة دعم مصر:
يمكن الاستعلام عبر موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمتابعة حالة الاستحقاق.

وشددت الوزارة على أن الرسائل لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

هل يمنح الخط الساخن الحق في صرف المنحة؟

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة «فيس بوك»، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، لا أساس له من الصحة.
 

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

آلية صرف منحة التموين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن صرف المنحة من خلال:

شراء السلع التموينية:
استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

تجزئة الصرف:
يتيح النظام إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت، واستكمال الباقي لاحقًا، بما يوفر مرونة في تلبية الاحتياجات المختلفة.

المنافذ المعتمدة:
يتم الصرف من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.

شروط ومعايير محددة

أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من الوزارة، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى،، كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.
 

تحديث بيانات بطاقات التموين

الرسالة الأهم للمواطنين

يتم صرف المنحة التموينية تلقائيًا للمستحقين وفق قواعد بيانات الوزارة، ولا توجد أي وسيلة للحصول عليها خارج الإطار المحدد، لذا يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على الأخبار من مصادرها الرسمية.

