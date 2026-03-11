قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي خلال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

 إزالة 7 حالات تعدي

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، بما أسفر عن استرداد نحو 12 قيراطًا و4 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 430 متر مربع من المباني، وذلك بنطاق 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

وأضاف أن الحملات شملت مراكز ساحل سليم، والغنايم، والقوصية، والفتح، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز الغنايم، وحالة تعدي واحدة في كل من مراكز ساحل سليم والقوصية والفتح على أراضي زراعية وأملاك طرق، إلى جانب إزالة حالة متغير مكاني واحدة بنطاق حي شرق.

وشدد المحافظ على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرًا إلى استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها للأجيال القادمة.

أسيوط إزالة التعديات حملات إزالة التعديات إزالة 7 حالات تعدي أراضي زراعية الموجة الـ28 لإزالة التعديات

