صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يتفقد مشروع خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة.. إعادة تأهيل ورفع كفاءة المراغي.. وتوجيهات بتكثيف العمل بالمشروع ومضاعفة معدلات التنفيذ

محافظ أسيوط يتفقد مشروع خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة بطول 7.8 كم
محافظ أسيوط يتفقد مشروع خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة بطول 7.8 كم
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة بحي غرب أسيوط، والذي يمتد بطول 7.8 كيلومتر وبقطر 1200 مللي، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة رانيا مجدي مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة المياه، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس هشام الدغار مدير إدارة التعاون الدولي بالشركة، إلى جانب عدد من مهندسي مركز معلومات شبكات المرافق، فضلاً عن عدد من أهالي المنطقة.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي ومكونات المشروع، والذي يأتي ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2 بتمويل شركاء التنمية الأوروبيين من خلال قرض بنك التعمير الألماني، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد خط الطرد بقطر 1200 مللي بدلاً من 800 مللي، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية المتنامية وتحقيق حل جذري لمشكلة انفجار خطوط الصرف الصحي التي تكررت خلال الفترات الماضية.

وأوضح القائمون على المشروع أنه تم تنفيذ نحو 4.3 كيلومتر من إجمالي الخط حتى الآن بنسبة إنجاز بلغت 55%، كما يتضمن المشروع تنفيذ 4 عدايات، جاري حالياً تنفيذ العداية الأولى منها.

كما اطلع المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي البركة (3)، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي المراغي، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 48%.

وأكد اللواء محمد علوان خلال الجولة على ضرورة تكثيف العمل بالمشروع ومضاعفة معدلات التنفيذ للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لدخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، مشدداً على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية في التنفيذ، مع المتابعة الدورية والمستمرة لمواقع العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتابع بشكل مباشر مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفورية التي من شأنها تذليل أي تحديات أو معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة حي غرب أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي مركز معلومات شبكات المرافق

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

