في ذكراه.. قصة صلاح السقا من المحاماة إلى المسرح

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير صلاح السقا، والد الفنان أحمد السقا الذي وافته المنية يوم 25 من شهر سبتمبر عام 2010.

وصلاح السقا هو فنان مسرحي مصري اشتهر بتحريك العرائس وتأسيسه لمسرح العرائس في مصر.

وُلد صلاح السقا في 11 مارس 1932 في محافظة الدقهلية ، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل فى المحاماه لمدة عام واحد فقط قبل أن يتبع حلمه في العمل في مجال فن العرائس.

بداية مشوار صلاح السقا

وبدأ صلاح السقا مشواره الفني بالتدريب على فن العرائس في دورة قام بها "سيرجي أورازوف"، الذي يعتبر الأب الروحي لفناني العرائس في العالم. سافر بعدها إلى رومانيا وحصل على دبلوم الإخراج المسرحي في تخصص فن العرائس ، وبعد ان حصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج ، عاد الى مصر مرة أخري، ليقدم عشرات الأعمال الفنية من أهمها: "الليلة الكبيرة، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، مقالب صحصح وتابعه دندش، حكاية سقا" ، بالاضافة الي أوبريت "الليلة الكبيرة"، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي.

قدم السقا العديد من الأعمال المسرحية التي استخدم فيها العرائس المتحركة، وكان له تعاون وثيق مع الشاعر صلاح جاهين والملحن سيد مكاوي في إنتاج أوبريت "الليلة الكبيرة" الشهير ، وقدم صلاح السقا أيضًا العديد من العروض المسرحية كان أهمها حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، ورائعة المؤلف نور الدين يس صحصح المصحصح في موسم 1987، 1988.

صلاح السقا ومسرحية الليلة الكبيرة

وعن مسرحية "الليلة الكبيرة"، قال الفنان صلاح السقا: "كل عروسة في المسرحية صلاح جاهين وناجي شاكر وصلاح السقا، جو ظريف التقينا فيه ابتدينا نفكر عالم غريب جدا مكناش شوفنا غير الأراجوز، وكأننا ارتبطنا بخيوط زي العرايس جو لقينا فيه متنفس حلو جدا وبدأنا نفكر ليه منقدمش أعمال مصرية؟".

وأضاف صلاح السقا: "صلاح جاهين جاتله فكرة، كان عامل برنامج إذاعي ظريف اسمه الليلة الكبيرة فابتدينا نفكر نعمل ده من جديد وقعدنا عملنا السيناريو وكتب الأشعار من جديد وأخونا ناجي بدأ يصمم العرايس، وابتدينا نحاول نحرك العرايس دي على المسرح وقدمناها وكانت من أنجح الأعمال الأولى اللي اتقدمت لمسرح القاهرة للعرائس، ومن نتائج التجربة جائزة من مهرجان بوخارست سنة 1960".