مؤسسة زاهي حواس تطلق حفل إفطارها السنوي الأول من قصر الأمير طاز

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث حفل إفطارها السنوي الأول في رحاب قصر "الأمير طاز" الأثري بالقاهرة، بحضور عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومشاركة واسعة تجاوزت 300 شخصية من كبار المسؤولين والوزراء وعلماء الآثار

والإعلاميين والصحفيين.

حفل افطار مؤسسة زاهي حواس

وجاء الحفل كمنصة رائدة جمعت بين عبق التاريخ المصري والرموز المعاصرة في مجالات السياسة والآثار والعمل الأهلي، وسط أجواء رمضانية مميزة تعكس الهوية المصرية الأصيلة.

​شهد الإفطار حضوراً رفيع المستوى تقدمه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث. كما شارك من أسرة المؤسسة الدكتور إبراهيم درويش عالم الآثار ومسؤول فرع المؤسسة بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن مدير العلاقات العامة بالمؤسسة، والأستاذ عبد الله طه مدير التدريب والتطوع بالمؤسسة، والأستاذ عمرو طه بعرور مدير عام متابعة شؤون الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد عبد العظيم توفيق كبير المراجعين بالوزارة.

​كما حظي الحفل بمشاركة لافتة من قيادات وزارة السياحة والآثار، حيث حضر الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، والأستاذة نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للآثار الإسلامية، والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والأستاذة لمياء يحيى مدير عام تنمية الموارد المالية والاستثمار بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الدكتور خالد حسن نائب رئيس المتحف المصري الكبير، والأستاذ أحمد صيام مدير المتحف الإسلامي، والأستاذة جيهان عاطف مديرة المتحف القبطي، والدكتور ولاء الدين بدوى مدير متحف قصر الزعفران.



​وأضفى حضور رؤساء المعاهد الأجنبية للآثار في مصر والقامات الفكرية طابعاً دولياً ومميزاً على الأمسية، بمشاركة الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوطي، والخبير السياحي الأستاذ مجدي صادق، والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود معروف، ولفيف من رجال الأعمال من بينهم المهندس محمود مناع والمهندس علي سالم والأستاذ محمود عبده، وحشد من الصحفيين والإعلاميين الذين احتفوا بانطلاق النسخة الأولى من هذا الإفطار السنوي.

​ويعد هذا الإفطار السنوي الأول انطلاقة لسلسلة من الفعاليات التي تهدف المؤسسة من خلالها إلى تعزيز الروابط بين المشتغلين بقطاع التراث والمجتمع، والاحتفاء بالهوية المصرية في أحد أروع القصور التاريخية بالقاهرة، مؤكدة على دورها في نشر الوعي الأثري والحفاظ على التراث الوطني.