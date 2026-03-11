قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تطلق حفل إفطارها السنوي الأول من قصر الأمير طاز

حفل افطار مؤسسة زاهي حواس
حفل افطار مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث حفل إفطارها السنوي الأول في رحاب قصر "الأمير طاز" الأثري بالقاهرة، بحضور عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومشاركة واسعة تجاوزت 300 شخصية من كبار المسؤولين والوزراء وعلماء الآثار
والإعلاميين والصحفيين.

حفل افطار مؤسسة زاهي حواس 

 

وجاء الحفل كمنصة رائدة جمعت بين عبق التاريخ المصري والرموز المعاصرة في مجالات السياسة والآثار والعمل الأهلي، وسط أجواء رمضانية مميزة تعكس الهوية المصرية الأصيلة.

​شهد الإفطار حضوراً رفيع المستوى تقدمه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث. كما شارك من أسرة المؤسسة الدكتور إبراهيم درويش عالم الآثار ومسؤول فرع المؤسسة بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن مدير العلاقات العامة بالمؤسسة، والأستاذ عبد الله طه مدير التدريب والتطوع بالمؤسسة، والأستاذ عمرو طه بعرور مدير عام متابعة شؤون الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد عبد العظيم توفيق كبير المراجعين بالوزارة.

​كما حظي الحفل بمشاركة لافتة من قيادات وزارة السياحة والآثار، حيث حضر الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، والأستاذة نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للآثار الإسلامية، والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والأستاذة لمياء يحيى مدير عام تنمية الموارد المالية والاستثمار بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الدكتور خالد حسن نائب رئيس المتحف المصري الكبير، والأستاذ أحمد صيام مدير المتحف الإسلامي، والأستاذة جيهان عاطف مديرة المتحف القبطي، والدكتور ولاء الدين بدوى مدير متحف قصر الزعفران.


​وأضفى حضور رؤساء المعاهد الأجنبية للآثار في مصر والقامات الفكرية طابعاً دولياً ومميزاً على الأمسية، بمشاركة الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوطي، والخبير السياحي الأستاذ مجدي صادق، والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود معروف، ولفيف من رجال الأعمال من بينهم المهندس محمود مناع والمهندس علي سالم والأستاذ محمود عبده، وحشد من الصحفيين والإعلاميين الذين احتفوا بانطلاق النسخة الأولى من هذا الإفطار السنوي.

​ويعد هذا الإفطار السنوي الأول انطلاقة لسلسلة من الفعاليات التي تهدف المؤسسة من خلالها إلى تعزيز الروابط بين المشتغلين بقطاع التراث والمجتمع، والاحتفاء بالهوية المصرية في أحد أروع القصور التاريخية بالقاهرة، مؤكدة على دورها في نشر الوعي الأثري والحفاظ على التراث الوطني.

مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث زاهي حواس الآثار افطار زاهي حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

باريس وتشيلسي

تشكيل باريس سان جيرمان وتشيلسي المتوقع لقمة دوري الأبطال

راندا البحيري

راند البحيري تشيد بهذا المسلسل: يجنن والقصة روعة

مرموش

رئيس برينتفورد يكشف مفاجأة: كنا قريبين من ضم مرموش مجانًا قبل 3 سنوات

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد