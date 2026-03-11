وزير التموين يعلن إرسال القافلة 16 إلى غزة محمّلة بـ130 طن مساعدات

في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

ويأتي تجهيز القافلة السادسة عشرة وفق خطة عمل دقيقة، وباتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة، وبالتعاون الوثيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وذلك في ضوء دراسة الموقف الإنساني داخل القطاع وتحديد الاحتياجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

ونظرًا لبرودة الطقس ودخول موسم الأمطار، طلب مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية بقطاع غزة توفير احتياجات عاجلة تشمل المراتب والبطاطين والحُصر، حيث تم تجهيز القافلة بكميات كبيرة من هذه المستلزمات لتلبية احتياجات المواطنين داخل القطاع في ظل الأجواء الباردة، بإجمالي 130 طنًا من المساعدات تم تحميلها على 22 شاحنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، تواصل جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تسيير القوافل الإغاثية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة وتسيير المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة وفقًا للاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.

ومن جانبه، أوضح السيد أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن القافلة الجديدة تأتي امتدادًا لجهود اللجنة في توفير الدعم الإنساني بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ومكتبها في قطاع غزة لتحديد الاحتياجات الفعلية والعمل على تلبيتها.

وأضاف أن حصيلة المساعدات الإنسانية التي قدمتها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى الآن، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شملت 74 ألف بطانية، و53 ألف مرتبة، و24 ألف خيمة تستوعب نحو 385 ألف فرد، و6 آلاف مشمع بلاستيك لمواجهة الأمطار، و19 ألف حصيرة بلاستيك، بالإضافة إلى أدوات نظافة عامة وشخصية استفادت منها نحو 45 ألف أسرة، وقد تم نقل هذه المساعدات عبر 5 طائرات و277 شاحنة بإجمالي يقترب من 1900 طن من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن هذه القوافل تمثل رسالة تضامن صادقة من الشعب المصري إلى أشقائه في قطاع غزة، وتجسد عمق روابط الأخوة والإنسانية بين الشعبين المصري والفلسطيني.