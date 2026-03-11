قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أثق في عودة الحكومة عن زيادة البنزين مع تغير الأوضاع عالميا.. وإعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: أثق في عودة الحكومة عن زيادة البنزين مع تغير الأوضاع عالميا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن لدي ثقة برجوع الحكومة عن هذا القرار مع انتهاء الأزمة، مضيفا أن هذا وعد صريح من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم
أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه عقب تحريك أسعار المحروقات عكفت المديرية على متابعة حركة البيع في منافذ بيع الخبز المدعم.


أحمد موسى : الأحد الإعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمصريين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأحد المقبل الاعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمواطنين، مضيفا أن تشمل رفع الحد الادنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة محترمة وزيادة اجتماعية جيدة للمواطنين.


مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: أمريكا استهدفت مصانع تحلية المياه بصورة متعمدة
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكبان جرائم ضد إيران.


ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لم ترد للولايات المتحدة أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز لكن لو حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


البيت الأبيض : الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز وتهديد النظام الإيراني للعالم
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير البنية التحتية للصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


حسام موافي يحذر من مشروبات الطاقة: تضر المخ والقلب
كشف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مشروبات الطاقة كلها ضرر ولكن تختلف من شخص لآخر ومدى الاستجابة لها يتفاوت بين الناس.

فخر للأجيال الجديدة.. سوسن بدر: العمل الوثائقي أم الدنيا عزز الهوية المصرية
علّقت الفنانة سوسن بدر على مشاركتها في المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"، مؤكدة أن العمل ساهم في إيصال التراث المصري إلى العالم، وزيادة السياحة الداخلية، وتعزيز الهوية المصرية لدى الجمهور.


الراقصة دينا: مي عمر مش بتعرف ترقص
وقعت الراقصة الإستعراضية دينا، ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.


مقلب سيف يربك خالد سرحان في ألف ليلة وليلة مع فيفي
حل الفنان خالد سرحان ضيفً على برنامج المقالب «ألف ليلة وليلة مع فيفي»، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان، حيث واجه مواقف مفاجئة أثار دهشته وانفعاله

التموين احمد موسى البنزين اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

مشغولات ذهبية

رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد