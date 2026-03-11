أحمد موسى: أثق في عودة الحكومة عن زيادة البنزين مع تغير الأوضاع عالميا.. وإعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: أثق في عودة الحكومة عن زيادة البنزين مع تغير الأوضاع عالميا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لدي ثقة برجوع الحكومة عن هذا القرار مع انتهاء الأزمة، مضيفا أن هذا وعد صريح من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه عقب تحريك أسعار المحروقات عكفت المديرية على متابعة حركة البيع في منافذ بيع الخبز المدعم.



أحمد موسى : الأحد الإعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأحد المقبل الاعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمواطنين، مضيفا أن تشمل رفع الحد الادنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة محترمة وزيادة اجتماعية جيدة للمواطنين.



مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: أمريكا استهدفت مصانع تحلية المياه بصورة متعمدة

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكبان جرائم ضد إيران.



ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لم ترد للولايات المتحدة أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز لكن لو حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



البيت الأبيض : الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز وتهديد النظام الإيراني للعالم

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير البنية التحتية للصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



حسام موافي يحذر من مشروبات الطاقة: تضر المخ والقلب

كشف حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مشروبات الطاقة كلها ضرر ولكن تختلف من شخص لآخر ومدى الاستجابة لها يتفاوت بين الناس.

فخر للأجيال الجديدة.. سوسن بدر: العمل الوثائقي أم الدنيا عزز الهوية المصرية

علّقت الفنانة سوسن بدر على مشاركتها في المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"، مؤكدة أن العمل ساهم في إيصال التراث المصري إلى العالم، وزيادة السياحة الداخلية، وتعزيز الهوية المصرية لدى الجمهور.



الراقصة دينا: مي عمر مش بتعرف ترقص

وقعت الراقصة الإستعراضية دينا، ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.



مقلب سيف يربك خالد سرحان في ألف ليلة وليلة مع فيفي

حل الفنان خالد سرحان ضيفً على برنامج المقالب «ألف ليلة وليلة مع فيفي»، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان، حيث واجه مواقف مفاجئة أثار دهشته وانفعاله