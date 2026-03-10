فخر للأجيال الجديدة.. سوسن بدر: العمل الوثائقي أم الدنيا عزز الهوية المصرية

علّقت الفنانة سوسن بدر على مشاركتها في المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"، مؤكدة أن العمل ساهم في إيصال التراث المصري إلى العالم، وزيادة السياحة الداخلية، وتعزيز الهوية المصرية لدى الجمهور.

وقالت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة “القاهرة والناس”: "المسلسل كان من ضمن الأهداف اللي خلتني متحمسة جدًا للعمل، وكان شاق جدًا، مش قادرة أقول قد إيه كان صعب وشاق، وخدنا مصر كلها من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها".

وأضافت أن المسلسل يستهدف الأجيال الجديدة التي قد لا تعرف تاريخ مصر وحضارتها، مشيرة إلى أن معرفة حجم الحضارة المصرية التي قامت عليها باقي حضارات العالم تجعل الشباب يتمسكون بانتمائهم ويفخرون بتاريخ بلدهم، قائلة: "إحنا عندنا بجد تاريخ ليس له مثيل، ومن حق شبابنا وأولادنا إنهم يعرفوه صح، بعين مصرية وبلسان مصري حقيقي، مش مكتوب بمستشرق ولا كاتبه أجنبي عننا، ولا بعيون أجنبية".

وأوضحت سوسن بدر أنها وجميع أفراد الفريق، تحمسوا للعمل منذ بدايته، مؤكدة أنها شخصيًا لديها "أوبسيشن" قوي بالهوية المصرية وبالانتماء الوطني، قائلة: "لازم نبقى فخورين بنفسنا وبلدنا، خاصة الأجيال الجديدة، وخصوصًا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي، شايفاه وقت مهم جدًا للتمسك بالهوية وبالانتماء للبلد".