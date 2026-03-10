سوسن بدر : هشام ماجد محترف في الكوميديا .. وأحمد فهمي يخطف الجمهور بخفة دمه

أكدت الفنانة سوسن بدر أن تجربتها في العمل مع هشام ماجد وأحمد فهمي كانت مليئة بالدروس في الكوميديا والتمثيل، موضحة أن أسلوب هشام ماجد يتميز بالهدوء والرصانة، وهو ما يمنح أعماله طابعًا كوميديًا مميزًا يجذب الجمهور من خلال شخصيته الهادئة التي تضيف نكهة مختلفة للضحك، مؤكدة أن هدوءه يخلق بيئة عمل مريحة وممتعة، ويجعل لحظات الكوميديا أكثر طبيعية وتأثيرًا.

وأشارت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أحمد فهمي يتمتع بخفة دم وسرعة في الأداء، ما يخطف الجمهور من أول لحظة ويجعل المشهد أكثر حيوية وطاقة، مضيفة أن الجمع بين أسلوب هشام الهادئ وخفة دم أحمد فهمي يمنح أي عمل كوميدي توازنًا مثاليًا بين الهدوء والطاقة العالية، وهو ما يجعلهم من أنجح نجوم الكوميديا في مصر حاليًا.

وأكدت سوسن بدر على تقديرها للمدرسة الكوميدية التي يمثلها هشام ماجد، مشيرة إلى أن احترامه لزملائه واحترافه في الكوميديا يجعله نموذجًا يحتذى به، معربة عن رغبتها في العمل معه مستقبليًا نظرًا للهدوء والرصانة التي يضيفها للمشهد الكوميدي.