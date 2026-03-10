سوسن بدر: أدين بكل نجاحي لعادل إمام ونور الشريف

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن النجمين الكبيرين عادل إمام ونور الشريف يمثلان بالنسبة لها أساتذة حقيقيين في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تدين لهما بالفضل الكبير فيما وصلت إليه من نجاح.

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت الفنان عادل إمام في بداية مشوارها الفني، حيث قدمت معه مسلسل أحلام الفتى الطائر، وكانت وقتها طالبة في السنة الأولى بالمعهد، لافتة إلى أنها ظهرت في ثلاث حلقات من العمل وكانت بطولتها الأولى أمام الكاميرا.

وأضافت سوسن بدر أنه بعد هذا العمل بعام واحد فقط، شاركت الفنان نور الشريف في فيلم حبيبي دائمًا، مؤكدة أن هذه التجارب المبكرة كان لها تأثير كبير في تشكيل وعيها الفني.

وشددت سوسن بدر على أن النجوم الكبار مثل عادل إمام ونور الشريف لم يبخلوا يومًا بخبراتهم على الأجيال الجديدة، وكانوا دائمًا يقدمون النصيحة والدعم، مشيرة إلى أن ما تعلمته منهما أمام الكاميرا كان له دور أساسي في نجاحها، مؤكدة أنها تدين بأي نجاح حققته في مسيرتها الفنية لهذين النجمين الكبيرين، مضيفة أنهما الأقرب إلى قلبها والأكثر تأثيرًا في حياتها الفنية.