سوسن بدر: مي عمر ممثلة مميزة وتمنح كل دور وقته

أكدت الفنانة سوسن بدر أن الفنانة مي عمر تحرص على إعطاء كل دور وقته الكافي قبل اختياره، مشيرة إلى أنها لاحظت ذلك منذ أول تعاون جمعهما في مسلسل "الست موناليزا".

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مي عمر ممثلة مميزة، وتتعامل مع أدوارها بتركيز واهتمام كبيرين، لافتة إلى أن مشاركتها في العمل جاءت بسبب طبيعة الدور الذي قدمته، حيث وافقت عليه لأنه يحمل طابع الشر، وهو ما حمّسها لتجسيده.

وأضافت سوسن بدر، أن الشخصية التي قدمتها في المسلسل كانت تحمل منطق "الغاية تبرر الوسيلة"، موضحة أن البعض قد يرى هذا المنطق خاطئًا بينما قد يراه آخرون مبررًا، مؤكدة أن الدور كان قويًا ومختلفًا.

وتابعت أن شخصية "سميحة" التي قدمتها تمتلك منطقًا واضحًا يقوم على فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، لافتة إلى أن ثقافتها بسيطة وتعتمد في تصرفاتها على الفطرة، وكانت مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق ما تريده.

وقالت سوسن بدر ممازحة: "كانت تعمل كل الشر، إلا السبحة والمصحف"، موضحة أن بعض الجمهور كان يراسلها ويسألها عن قدرتها على تقديم هذا القدر من الشر في المسلسل.