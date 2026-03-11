مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا، ولقاء إنبي والزمالك في الدوري المصرى.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
ـ إنبي × الزمالك - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة ON SPORT
- زد × مودرن سبورت - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ـ باير ليفركوزن × أرسنال - الساعة الثامنة إلا الربع مساء - على قناة beIN Sports 2
ـ ريال مدريد × مانشستر سيتي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 2
ـ باريس سان جيرمان × تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 1
ـ بودو / جليمت × سبورتنج لشبونة - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 3