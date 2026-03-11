أحمد صالح: الزمالك لم يحسم الدوري بعد.. والتركيز في كل مباراة هو الطريق للقب

أكد أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق لم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز حتى الآن، مشيرًا إلى أن التفكير المبكر في التتويج قد يتسبب في ضياع البطولة إذا لم يحافظ اللاعبون على تركيزهم خلال المباريات المقبلة.



وقال أحمد صالح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن الزمالك عليه التركيز في كل مباراة على حدة وعدم الانشغال بالمواجهات التالية، لأن هذا الأسلوب هو الأفضل للحفاظ على الاستقرار الفني والذهني داخل الفريق.

وأضاف أن الزمالك لم يكن من أبرز المرشحين للفوز بالدوري مع بداية الموسم، لكن منذ تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية، أصبح الفريق يقدم أفضل أداء في المسابقة، وهو ما انعكس على نتائجه ومستواه في المباريات الأخيرة.