إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة

أعلن إعلام إسرائيلي، زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميلر، إنّ المشهد في منطقة الشرق الأوسط يشهد حالة من التذبذب بسبب التصريحات المتضاربة للإدارة الأمريكية حول الحرب على إيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى في أكثر من مناسبة أهدافًا مختلفة، منها تغيير النظام الإيراني، وتهديم القدرات الصاروخية والنووية، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ هذه الأهداف لا تزال مستمرة.

وتابع، أن إرسال ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يأتي في سياق محاولة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي حول طبيعة استمرار الحرب أو إمكانية إنهائها، موضحًا أن إسرائيل ربما ترغب في استمرار العمليات العسكرية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى صيغة لوقف التصعيد.







