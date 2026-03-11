قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا وبنين تخططان لعملية أمنية مشتركة لمواجهة الجماعات المسلحة

نيجيريا وبنين تخططان لعملية أمنية مشتركة لمواجهة الجماعات المسلحة
نيجيريا وبنين تخططان لعملية أمنية مشتركة لمواجهة الجماعات المسلحة
أ ش أ

 أعلنت نيجيريا وبنين أنهما تخططان لإجراء عملية أمنية مشتركة لمواجهة تزايد وجود الجماعات المسلحة على طول حدودهما المشتركة.

ووفقًا لمنصة " جلوبال ساوث وورلد" يأتي هذا التحرك في ظل توسع نطاق الهجمات المسلحة خارج منطقة الساحل لتشمل دولا ساحلية في غرب إفريقيا، مثل بنين وتوجو وكوت ديفوار، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الأمني ​​عبر الحدود.

وتتضمن الخطة المقترحة دوريات حدودية منسقة، وعمليات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلا عن تكثيف مراقبة التحركات عبر الحدود، ومن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات بين الجهات المعنية من البلدين حول هذه الإجراءات في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

وأشار كبير محللي غرب إفريقيا في مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، هيني نسيبيا، إن المنطقة الحدودية التي تربط بنين والنيجر ونيجيريا برزت كبؤرة جديدة للنشاط المسلح منذ عام 2025، وقال "نظرًا لضعف الأمن الحدودي والتنسيق بين الدول المعنية، فإن تعزيز بنين ونيجيريا لتعاونهما يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وأوضح نسيبيا أن تصاعد العنف يرجع إلى ضعف التواجد الحكومي وتراجع التعاون الإقليمي بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب انقلابات عسكرية شهدتها هذه الدول الثلاث.

وتابع بقوله "لقد شهدنا أيضا في الأسابيع الماضية أن غانا وبوركينا فاسو اتخذتا خطوات مماثلة، ومن منظور إقليمي، تعد هذه الحدود الأكثر عرضة للعنف المسلح، وأعتقد أنه من المنطقي أن تقيم هذه الدول هذا النوع من التقارب فيما بينها".

ويؤكد مسؤولون أمنيون أن التعاون عبر الحدود ضروري لمواجهة هذا التهديد.

وقال صنداي دار، كبير مستشاري الرئيس النيجيري، إن "سهولة اختراق الحدود أدت إلى انتشار التهريب المسلح، وظهور العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة".

وأكد دار أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ملتزم بتعزيز العلاقات مع بنين والدول المجاورة الأخرى لدعم التعاون الأمني ​​والاقتصادي، وقال "في الشهر الماضي فقط، تم فتح حدود نيجيريا ليس فقط أمام بنين، بل أمام النيجر أيضا، ما أسهم في تحسين العلاقات".

نيجيريا عملية أمنية مشتركة مواجهة تزايد وجود الجماعات المسلحة الهجمات المسلحة خارج منطقة الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

ترشيحاتنا

ارشيفية

اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل .. احتجاز سائق توك توك مقابل 10 آلاف جنيه

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

حملة ليلية تكشف مخالفة خطيرة .. ضبط ذبيحـ.ـة كاملة خارج المجــ.ـازر في الغربية | صور

المتهمات

القبض على صانعتى محتوى في نشر فيديوهات رقص خادش

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد