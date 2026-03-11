زيارة إنسانية للأطفال محاربي السرطان بمستشفي أورام الأقصر وتوزيع عيديات عليهم

في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر وفد خدمة ملاك الرحمة بإيبارشية البحر الأحمر بمدينة الغردقة، في زيارة إنسانية للأطفال محاربي السرطان داخل المستشفى، بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم أجواء الفرح.

وخلال الزيارة، قام وفد خدمة ملاك الرحمة بجولة داخل أقسام المستشفى حيث التقوا بالأطفال المرضى وذويهم، وحرصوا على توزيع عيديات وهدايا رمزية على الأطفال في أجواء مليئة بالابتسامات والسعادة في محاولة لرسم البسمة على وجوههم ورفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج

وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرسالة الإنسانية التي تسعى خدمة ملاك الرحمة إلى ترسيخها من خلال دعم المرضى نفسيًا ومعنويًا خاصة الأطفال محاربي السرطان بما يمنحهم الأمل والطاقة الإيجابية لمواصلة رحلة العلاج

من جانبها أعربت إدارة مستشفى شفاء الأورمان عن خالص تقديرها لهذه الزيارة الإنسانية، التي تعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا في نفوس الأطفال المرضى وتساعدهم على مواصلة رحلة العلاج بإرادة وأمل.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تقديم خدماتها الطبية المتكاملة لعلاج مرضى السرطان بالمجان، من خلال منظومة علاجية متطورة، بدعم من المتبرعين وأهل الخير، في إطار رسالتها الإنسانية لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية.