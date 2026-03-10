محافظ الأقصر يشهد توزيع 3000 كرتونة غذائية ضمن حملة "كل يوم أحلى"

أطلق المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر إشارة البدء لتوزيع 3000 كرتونة مواد غذائية ضمن الدفعة الثانية من حملة "كل يوم أحلى"، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

أكد محافظ الأقصر أن تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني يسهم بشكل فعال في دعم الأسر المستحقة، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز المحافظة.

تفقد محافظ الأقصر خلال الفعالية اصطفاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بحضور عمر رسلان، مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وذلك تمهيدًا لانطلاق عمليات التوزيع على مستوى المحافظة.