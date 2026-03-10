اجتماع عاجل بالأقصر لمتابعة التسعيرة الجديدة للسرفيس بعد رفع أسعار البنزين والسولار

عقد اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا للجنة العليا للمواقف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا للمواقف، حيث تم انعقاد اللجنة عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تحديد تسعيرة سيارات السرفيس والمعديات وأنابيب الغاز المنزلي والتجاري.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة العليا للمواقف على رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية بالمحافظة، وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع، وذلك لمنع استغلال بعض التجار للزيادة ، كما تم التأكيد على تحديد ومتابعة العمل بالتسعيرة الجديدة لسيارات السرفيس بالمواقف سواء داخل المحافظة أو بين المحافظات.

وناقش الاجتماع أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 - 3 - 2026 الساعة الثالثة صباحًا سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر

أسطوانات البوتاجاز:

من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم

من 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات:

من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من 5 إلى 6 جنيهات للمتر

الشريحة الثانية: من 6 إلى 8 جنيهات للمتر

الشريحة الثالثة: من 9 إلى 12 جنيهًا للمتر.

