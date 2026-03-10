تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد صبري محمد عبد المنعم الملاح مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار دعم القيادات التنفيذية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل منشآت الهيئة بالمحافظة.

ويمتلك الدكتور أحمد الملاح خبرات واسعة في مجالات الإدارة الصحية والجودة وإدارة المؤسسات الطبية، حيث شغل منصب نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، كما تولى قائمًا بأعمال مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما شغل منصب معاون محافظ الإسكندرية خلال الفترة من 2017 إلى 2022، إلى جانب عمله رئيسًا لقسم الجودة وسلامة المرضى ورئيسًا لقسم السلامة والصحة المهنية بمستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن عمله أخصائي جودة صحية.

ويحمل الدكتور أحمد الملاح بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة المستشفيات، إلى جانب دكتوراه إدارة الأعمال، فضلًا عن حصوله على عدد من الدبلومات المتخصصة في اقتصاديات الصحة والمعلوماتية الصحية والحوكمة الصحية وإدارة الجودة في الرعاية الصحية.

كما حصل على عدد من الشهادات المهنية الدولية في مجالات الإدارة والجودة، من بينها شهادة إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، وشهادة المراجع المعتمد لنظم إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، إلى جانب شهادات Lean Six Sigma بالحزامين الأسود والأخضر.

وشارك الدكتور أحمد الملاح في عدد من البرامج القيادية والتدريبية المتقدمة، من بينها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبرامج بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات القيادة وإدارة الأزمات والدراسات الاستراتيجية والأمن القومي