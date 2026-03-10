محافظ الأقصر يتفقد موقف أرمنت–البياضية لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عقب تحريك أسعار المواد البترولية، بجولة تفقدية لموقف أرمنت – البياضية لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الركوب لسيارات الأجرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا للمواقف، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير إدارة مشروع المواقف.

وخلال الجولة شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، كما تأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة على جميع سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، لضمان وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار.