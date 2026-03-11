قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
أحمد صالح: الزمالك مطالب بالفوز على إنبي.. وأتمنى مشاركة كهربا

محمد سمير

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض في حاجة ماسة لتحقيق الفوز أمام إنبي من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، معربًا عن أمله في مشاركة محمود عبد المنعم «كهربا» خلال اللقاء.


وقال صالح، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الزمالك مطالب بالاعتماد على التحولات الهجومية أمام إنبي، خاصة أن الفريق البترولي يلعب دون ضغوط كبيرة، ويعيش حالة من الاستقرار بفضل دعم رئيس النادي أيمن الشريعي، الذي نجح بتصريحاته الأخيرة في تخفيف الضغوط وكسب تعاطف جماهير الزمالك».
وأضاف: «إنبي يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التواجد ضمن الفرق السبعة الكبار، لكن نقاط المباراة ستكون مهمة للغاية للزمالك في سباق التتويج بالدوري، كما أنها ستمنح الفريق فرصة الابتعاد بالصدارة عن الأهلي وبيراميدز».
وتابع: «جماهير الزمالك تقدم دعمًا رائعًا في المدرجات، ووجودها يصنع الفارق في النتائج التي يحققها الفريق، لذلك يجب التركيز فقط على حصد النقاط الثلاث أمام إنبي».
وعن الغيابات المحتملة، قال صالح: «في حال غياب محمد شحاتة، يمكن لأحمد ربيع تعويضه، كما أن معتمد جمال لن يُجري تغييرات كبيرة على التشكيل أمام إنبي، لأنه اعتاد التعامل مع الغيابات».
وأشار إلى إمكانية اعتماد الزمالك على ثلاثي في وسط الملعب يضم عبد الله السعيد ومحمد السيد وآدم كايد، مؤكدًا أن وجود محمد السيد سيكون مهمًا في ظل السرعات الكبيرة المتوقعة في معركة وسط الملعب.
كما أشاد صالح بموهبة محمد إبراهيم، لاعب ناشئي الزمالك، قائلًا: «نجح في إثبات نفسه مع الفريق الأول، وأعتقد أن معتمد جمال قادر على تطوير العديد من الجوانب لدى اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة».
واختتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية مشاركة كهربا، قائلًا: «أرى أنه قد يشارك كبديل لأنه لم يستعد مستواه بالكامل بعد، لكنه لاعب كبير ويجب أن يكون ضمن حسابات الجهاز الفني. أتمنى أن يشارك في اللقاء لأن وجوده يمثل إضافة للفريق، رغم أنه قد لا يؤدي الأدوار الدفاعية بالشكل الكامل».

