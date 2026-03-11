أضا: بيراميدز يتفق على تمديد عقد فيستون ماييلي لمدة موسمين

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي لتمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين، في خطوة تستهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.



وأوضح محمد طارق، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن إدارة بيراميدز أنهت الاتفاق مع اللاعب على كافة تفاصيل التجديد، بعدما قدم مستويات مميزة مع السماوي منذ انضمامه، مما جعله أحد العناصر الرئيسية بالفريق.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تمديد عقد فيستون ماييلي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات النهائية والرتوش الأخيرة الخاصة بالعقد الجديد.